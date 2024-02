Calciomercato, gli ultimi movimenti del Rimini: dal Fiorenzuola arriva Oddi, Stanga rientra al Lecco

Il Rimini al 'gong' della sessione invernale di calciomercato annuncia l'acquisto di Riccardo Oddi. Terzino sinistro classe 2002, inizia la sua carriera nelle giovanili del Parma e, dopo una breve parentesi al Sassuolo, a 14 anni passa al Milan. Con i rossoneri prosegue la sua crescita sino alla Primavera. Nel 2021/2022 disputa la sua prima stagione tra i professionisti con la maglia del Trento in Serie C, collezionando 18 presenze. Nell’estate 2022 è stato acquistato dal Fiorenzuola con cui ha totalizzato 42 presenze. Il difensore arriva dal Fiorenzuola a titolo definitivo fino a giugno 2024.

Il Rimini contemporaneamente comunica la risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo di Luca Stanga che rientra al Lecco dopo aver totalizzato in biancorosso 9 presenze tra campionato e Coppa Italia. "La società augura a Luca le migliori fortune professionali future" scrive il club in una nota. Sono quindi in totale cinque le operazioni di mercato del Rimini nell'ultimo giorno utile, in precedenza infatti erano stati ufficializzati i tesseramenti di Quacquarelli e De Lucci oltre alla cessione di Allievi.