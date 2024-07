Calcio, il calendario del Rimini: esordio a Carpi, poi due di fila al Neri con Entella e Pescara

Sarà al Cabassi di Carpi l'esordio del Rimini nel nuovo campionato che comincerà domenica 25 agosto. La settimana dopo al Neri arriva la Virtus Entella, poi la terza ancora in casa contro il Pescara. Un settembre molto pesante per i biancorossi che completano il mese affrontando in ordine Lucchese (fuori), la novità Milan Futuro (in casa), poi due trasferte consecutive contro Perugia (primo turno infrasettimanale) e Ascoli.

Il calendario completo del Rimini

1) Carpi Rimini 25 agosto

2) Rimini Virtus Entella 1 settembre

3) Rimini Pescara 8 settembre

4) Lucchese Rimini 15 settembre

5) Rimini Milan Futuro 22 settembre

6) Perugia Rimini 25 settembre

7) Ascoli Rimini 29 settembre

8) Rimini SPAL 6 ottobre

9) Arezzo Rimini 13 ottobre

10) Rimini Pianese 20 ottobre

11) Ternana Rimini 27 ottobre

12) Rimini Legnago Salus 30 ottobre

13) Gubbio Rimini 3 novembre

14) Rimini Torres 10 novembre

15) Sestri Levante Rimini 17 novembre

16) Rimini Vis Pesaro 24 novembre

17) Campobasso Rimini 1 dicembre

18) Rimini Pontedera 8 dicembre

19) Pineto Rimini 15 dicembre

20) Rimini Carpi 22 dicembre

21) Virtus Entella Rimini 5 gennaio

22) Pescara Rimini 12 gennaio

23) Rimini Lucchese 19 gennaio

24) Milan Futuro Rimini 26 gennaio

25) Rimini Perugia 2 febbraio

26) Rimini Ascoli 9 febbraio

27) SPAL Rimini 16 febbraio

28) Rimini Arezzo 23 febbraio

29) Pianese Rimini 2 marzo

30) Rimini Ternana 9 marzo

31) Legnago Salus Rimini 12 marzo

32) Rimini Gubbio 16 marzo

33) Torres Rimini 23 marzo

34) Rimini Sestri Levante 30 marzo

35) Vis Pesaro Rimini 6 aprile

36) Rimini Campobasso 13 aprile

37) Pontedera Rimini 19 aprile

38) Rimini Pineto 27 aprile