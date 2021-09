Calendari serie D: debutto casalingo col Prato per il Rimini, Cattolica a Cartigliano

Dopo i gironi, ufficializzati anche i calendari della serie D 2021/22. Il Rimini debutterà al "Neri" domenica 19 settembre contro il Prato, alle 15, segue la trasferta sul campo della Bagnolese. Alla quarta giornata il derby (in trasferta) col Forlì, alla sesta con la Sammaurese (al Macrelli), mentre sarà in casa l'andata del derby contro il Ravenna (28 novembre). Esordio invece a Cartigliano per il ripescato Cattolica, che giocherà la sua prima gara casalinga contro l'Ambrosiana.

Saranno sette i turni infrasettimanali: 6 e 20 ottobre, 8 e 22 dicembre, 2 e 16 febbraio e 14 aprile. Sosta natalizia dal 26 dicembre al 2 gennaio. Ma ci saranno altre due domeniche senza campionato: il 13 marzo per la partecipazione della Rappresentativa di D al Torneo di Viareggio, e il 17 aprile poiché coincide col giorno di Pasqua. Per quanto riguarda gli orari, dal 19 settembre al 24 ottobre si giocherà alle ore 15:00, dal 31 ottobre al 20 marzo alle 14:30, per poi tornare alle 15:00 dal 27 marzo al 1 maggio, e alle 16 le ultime due gare.

Calendario del Rimini

Rimini Prato andata 19/9/21 ore 15:00, ritorno 16/1/22 ore 14:30;

Bagnolese Rimini andata 26/9/21 ore 15:00, ritorno 23/1/22 ore 14:30;

Rimini Tritium andata 3/10/21 ore 15:00, ritorno 30/1/22 ore 14:30;

Forlì Rimini andata 6/10/21 ore 15:00, ritorno 2/2/22 ore 14:30;

Rimini Progresso andata 10/10/21 ore 15:00, ritorno 6/2/22 ore 14:30;

Sammaurese Rimini andata 17/10/21 ore 15:00, ritorno 13/2/22 ore 14:30;

Rimini Real Forte Querceta andata 20/10/21 ore 15:00, ritorno 16/2/22 ore 14:30;

Borgo San Donnino Rimini andata 24/10/21 ore 15:00, ritorno 20/2/22 ore 14:30;

Rimini Correggese andata 31/10/21 ore 14:30, ritorno 27/2/22 ore 14:30;

Mezzolara Rimini andata 7/11/21 ore 14:30, ritorno 6/3/22 ore 14:30;

Rimini Aglianese andata 14/11/21 ore 14:30, ritorno 20/3/22 ore 14:30;

Fanfulla Rimini andata 21/11/21 ore 14:30, ritorno 27/3/22 ore 15:00;

Rimini Ravenna andata 28/11/21 ore 14:30, ritorno 3/4/22 ore 15:00;

Alcione Milano Rimini andata 5/12/21 ore 14:30, ritorno 10/4/22 ore 15:00;

Ghiviborgo Rimini andata 8/12/21 ore 14:30, ritorno 14/4/22 ore 15:00;

Rimini Athletic Carpi andata 12/12/21 ore 14:30, ritorno 24/4/22 ore 15:00;

Seravezza Pozzi Rimini andata 19/12/21 ore 14:30, ritorno 1/5/22 ore 15:00;

Rimini Sasso Marconi andata 22/12/21 ore 14:30, ritorno 8/5/22 ore 16:00;

Lentigione Rimini andata 9/1/22 ore 14:30, ritorno 15/5/22 ore 16:00.

Calendario del Cattolica

Girone d’andata

Cartigliano-Cattolica 19/9/21 ore 15:00

Cattolica-Ambrosiana 26/9/21 ore 15:00

Caldiero Terme-Cattolica 3/10/21 ore 15:00

Cattolica-Dolomiti Bellunesi 10/10/21 ore 15:00

Cjarlins Muzane-Cattolica 17/10/21 ore 15:00

Cattolica-Delta Porto Tolle 24/10/21 ore 15:00

Spinea 1966-Cattolica 31/10/21 ore 14:30

Cattolica-Mestre 7/11/21 ore 14:30

Levico Terme-Cattolica 14/11/21 ore 14:30

Cattolica-Luparense 21/11/21 ore 14:30

Cattolica-Arzignano 28/11/21 ore 14:30

Adriese-Cattolica 5/12/21 ore 14:30

Cattolica-Este 8/12/21 ore 14:30

San Martino Speme-Cattolica 12/12/21 ore 14:30

Cattolica-Clodiense 19/12/21 ore 14:30

Montebelluna-Cattolica 22/12/21 ore 14:30

Cattolica-Campodarsego 9/1/22 ore 14:30

Girone di ritorno

Cattolica-Cartigliano 16/1/22 ore 14:30

Ambrosiana-Cattolica 23/1/22 ore 14:30

Cattolica-Caldiero Terme 30/1/22 ore 14:30

Dolomiti Bellunesi-Cattolica 6/2/22 ore 14:30

Cattolica-Cjarlins Muzane 13/2/22 ore 14:30

Delta Porto Tolle-Cattolica 20/2/22 ore 14:30

Cattolica-Spinea 27/2/22 ore 14:30

Mestre-Cattolica 6/3/22 ore 14:30

Cattolica-Levico Terme 20/3/22 ore 14:30

Luparense-Cattolica 27/3/22 ore 15:00

Arzignano Valchiampo-Cattolica 3/4/22 ore 15:00

Cattolica-Adriese 10/4/22 ore 15:00