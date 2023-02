Eccellenza, l'allerta meteo modifica la sede di Pietracuta-Russi

Cambia la sede della sfida del girone B di Eccellenza tra Pietracuta e Russi. Visto l'annunciato maltempo, la sfida, in programma alle 14:30 di domenica, si disputerà sul sintetico di San Giovanni in Marignano, in via Conca Nuova 198. Una gara dura per i riccionesi, che ospitano la terza della classe, entrambe le squadre sono reduci da un pareggio a reti bianche contro il Sanpaimola.