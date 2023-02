Serie D, United Riccione sconfitto a Ravenna in un campo quasi impraticabile

Un rigore di Guidone permette al Ravenna di piegare lo United Riccione e aggiudicarsi quindi il derby romagnolo. Il Benelli è reso praticamente impraticabile dalla pioggia caduta e ovviamente ne risente la qualità del gioco. La palla “non gira” e allora i centrocampisti sono chiamati al lancio lungo. Nei primi minuti meglio il Riccione con De Silvestro e Mokulu subito pericolosi. Lo United continua a spingere e arriva alla conclusione con facilità con Ferrara e De Silvestro che però non riescono a inquadrare lo specchio. La risposta del Ravenna è tutto in un paio di palle giocate a terra a centro area che non impensieriscono mai Pezzolato. Di Abbey, al 23’ la conclusione più pericolosa, da posizione defilata spara verso lo specchio, Pezzolato respinge. Nel finale Mokulu se ne va su un errore della difesa giallorossa ma solo davanti a Venturini manca l’attimo per la conclusione.

Avvio di ripresa scoppiettante con Guidone che manca d’un soffio il tap in vincente in area piccola e, dalla parte opposta, Ferrara che spara alto dal limite. Al settimo miracolo di Pezzolato, sulla respinta del numero uno Bellini abbatte Guidone, è rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Guidone che firma l’1-0. Partita che attorno alla mezzora si incendia con il secondo giallo a Tabanelli che lascia i suoi in 10, il Riccione non riesce nemmeno in superiorità numerica ad uscire dalla propria metà campo, al 41’ rosso anche a Tafa e Ravenna in 9. Con due uomini in più lo United Riccione ha la migliore occasione della gara, velo di Mokulu, D’Antoni si gira e calcia ma la sfera lambisce il palo. Finale confuso con il Ravenna che in 9, nel recupero manda al tiro Ndreca che solo davanti a Pezzolato calcia fuori. Ribaltamento di fronte e Mokulu e Besea scambiano in area senza che il centrocampista riesca a trovare il tiro. Finisce con tanta delusione per i biancazzurri e il Ravenna che festeggia.

Tabellino

RAVENNA - UNITED RICCIONE 1-0

UNITED RICCIONE (433):

Pezzolato; Lo Duca, Biguzzi, Scrosta, Lordkipanidze; Benedetti, Bellini (18’st Besea), Abonckelet; Ferrara (12’st D’Antoni), Mokulu, De Silvestro (12’st Vassallo).

A disp.: De Fazio, Contessa, Colacicchi, Gambino, Grancara, Colombo.

All.: Gori

RAVENNA (352):

Venturini; Tafa, Milani, Magnanini; Grazioli (1’st Lisi), Abbey (39’st Spezzano), Capece, Tabanelli, D’Orsi; Guidone (29’st Ndreca), Marangon (37’st Lussignoli).

A disp.: Fontanelli, Luciani, Spezzano, Melandri, Boccardi, Calandrini.

All.: Gadda

Arbitro: Giordani di Aprilia

Ammoniti: Tabanelli, Bellini, Gadda (all. Ravenna), Benedetti,

Espulso: Tabanelli, Tafa

Marcatori: 8’st Guidone