Calcio, Gabriele Capanni passa al Rimini: arriva in prestito dalla Ternana

Il Rimini comunica di avere acquisito a titolo temporaneo dalla società Ternana Calcio sino a giugno 2024 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Capanni. Centrocampista offensivo che può giocare anche esterno d'attacco classe 2000, nato a Città di Castello, due stagioni ha militato in Serie B con la maglia della Ternana, collezionando 18 presenze. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, in carriera ha vestito anche le maglie di Novara, Catania e Cesena in Serie C.