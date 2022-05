Carpi ammazza big, 3-0 anche al Rimini. I biancorossi non approfittano del passo falso del Ravenna

L'Athletic Carpi tratta il Rimini come il Ravenna: dopo il rotondo 3-0 del Benelli, gli emiliani al "Cabassi" piegano col medesimo punteggio anche la capolista biancorossa. La truppa di Gaburro non approfitta quindi del secondo passo falso consecutivo dei bizantini, sconfitti in rimonta a San Mauro Pascoli, e resta a +6 con 3 giornate di regular season rimanenti: c'è ancora da lottare per festeggiare il primato e il ritorno in serie C. Nel turno di domenica prossima al Neri arriverà il Seravezza, mentre al Benelli il Progresso: festa se il Rimini farà almeno un punto più del Ravenna.

Al 17' padroni di casa avanti: tap-in vincente di Raffini dopo la parata di Marietta su Calanca, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Rimini fatica a farsi valere, anche se al 31' Ferrara colpisce la traversa con un tiro-cross. Gli ospiti insistono al 38' con Piscitella, che chiama Ferretti all'intervento, poi con Tonelli, che mette fuori di poco.

Al 49' Ghizzardi buca Marietta in diagonale e firma il raddoppio. 9' dopo grande intervento dell'estremo difensore biancorosso, che va a togliere il pallone destinato all'incrocio dei pali dopo la conclusione di Lordkipanidze. Tris al quinto e ultimo minuto di recupero, ripartenza Carpi con l'autore del secondo gol che entra in area e prova la doppietta, Marietta non trattiene e Sivilla trova la gioia del gol: 3-0.

Tabellino

ATHLETIC CARPI (4-3-3): Ferretti; Ghizzardi, Calanca, Boccaccini, Montebugnoli; Lordkipanidze, Bogarello (43' st Bottalico), Bolis (39' st Aldrovandi); Villanova (1' st Carrasco), Raffini (35' st Sivilla), Togola (48' st Dipinto).

In panchina: Lusetti, Uni, Aldrovandi, Crotti, Bottalico, Dipinto, Sivilla, Vigolo, Carrasco. All. Bagatti

RIMINI (4-2-3-1): Marietta; Lo Duca, Pietrangeli, (17' st Contessa) Panelli, Haveri; Tanasa (36' st Arlotti), Tonelli (12' st Greselin); Piscitella (27' st Andreis), Gabbianelli, Ferrara (21' st Tomassini); Germinale.

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Deratti, Andreis, Callegaro, Greselin, Arlotti, Tomassini. All. Gaburro.

ARBITRO: Remondino di Palermo.

RETI: 17' pt Raffini, 4' st Ghizzardi

AMMONITI: Pietrangeli, Tanasa, Ghizzardi, Aldrovandi