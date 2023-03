Calcio, Rimini sconfitto in trasferta dalla Carrarese: non basta Mencagli

Arriva un ko esterno per il Rimini, sconfitto 3-1 dalla Carrarese. I toscani si confermano come una delle squadre più in forma del girone, per loro si tratta della quinta vittoria nelle ultime 6 gare (con un pareggio in casa della Reggiana). Al Rimini non basta il momentaneo pareggio di Mencagli, 1-1 che dura appena 3' nel primo tempo. I biancorossi ora sono decimi, ultima posizione utile per i playoff, ancora a quota 41, e torneranno al Neri sabato prossimo per ospitare il Pontedera.

La partita

I toscani passano al 7' grazie al colpo di testa di Imperiale su cross di Schiavi. Al 21' trovano il pareggio i biancorossi con Mencagli, che sfrutta l'assist sul secondo palo di Biondi. Dopo appena tre minuti tornano avanti i locali, segna Capello da due passi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 64' Schiavi cerca la porta e manda di poco alto sopra la traversa. Al 74' arriva il tris della Carrarese, segna Energe che si smarca da Allievi e buca Zaccagno sfruttando un cross di Schiavi. L'autore del gol sfiora poi la doppietta all'85' colpendo il palo da ottima posizione.