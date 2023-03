Eccellenza, il Cattolica ritrova i 3 punti: al Calbi i giallorossi battono 3-1 la Futball Cava

Squadra in casa

Dopo due sconfitte di fila ritrova la vittoria il Cattolica, che stende 3-1 al Calbi la Futball Cava Ronco. Tre punti d'oro considerando che i forlivesi venivano da ben 11 risultati utili consecutivi. I giallorossi sono ancora 13 punti distanti dai playout, ci sarà ancora tanto da sudare per evitare la retrocessione diretta. Nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Grazhdani per gli ospiti, i padroni di casa impattano al 34' grazie al rigore di Docente e portano a casa i 3 punti nella ripresa con le reti di Cestra (53') e ancora di Docente (65'). I forlivesi, nonostante le numerose occasioni create, trovano di fronte un portiere in stato di grazia e sono costretti alla resa dopo il 90'. Domenica prossima il Cattolica sarà ospite del Progresso, trasferta insidiosissima contro la vicecapolista del girone B di Eccellenza.