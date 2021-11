Si separano le strade di Dolapchiev e del Cattolica

Il Cattolica Calcio comunica di aver risolto nella giornata di mercoledì il contratto dell'attaccante bulgaro Grigor Dolapchiev, per motivi familiari. "Tutta la Società Cattolica Calcio 1923 S.G porge le più sentite condoglianze al giocatore e alla famiglia per la grave perdita del padre e gli augura un grande in bocca al lupo per il futuro" si legge in un comunicato pubblicato dal Cattolica sulla sua pagina Facebook.