Dopo lo 0-6 con l'Arzignano il Cattolica esonera Lilli

Girone C

Serie D Girone C

Dopo lo 0-6 interno subito contro l'Arzignano e la squadra penultima con 6 punti in 11 giornate, il Cattolica ha deciso di sollevare dall'incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Simone Lilli. "Si ringrazia Simone Lilli per il lavoro svolto fino ad oggi, augurandogli le migliori soddisfazioni per il suo prossimo futuro" comunica il club.