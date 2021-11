Colpo in attacco per il Cattolica, Sakho è giallorosso

Girone C

Il Cattolica rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Aboubacar Sakho. Attaccante classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha giocato anche nell’under 19 di Cremonese e Spezia. Originario della Guinea, è una seconda punta che preferisce il piede destro ed abile negli inserimenti. L'ennesimo innesto per il club giallorosso, terz'ultimo in classifica e reduce da due sconfitte consecutive, che vuole cercare di allontanarsi dalla zona calda della del girone C di serie D.