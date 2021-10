Girone C

Serie D Girone C

Nuovo rinforzo per il Cattolica, che dopo il pessimo avvio di campionato (cinque sconfitte in sei gare) tessera Francesco D'Angelo. Si tratta di un difensore classe 1990, trasferitosi a Cattolica dal Pdhae, e vanta una grande esperienza in Serie D tra le fila di Cittanovese, Brindisi e Gravina.