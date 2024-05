Cernigoi festeggia il primo gol stagionale: "Ciliegina sulla torta della grande prestazione dei compagni"

Il primo gol stagionale è pesantissimo: Iacopo Cernigoi con la sua rete all'85', due minuti dopo l'ingresso in campo, ha permesso al Rimini di espugnare Gubbio e ottenere la qualificazione al secondo turno di playoff. "L'emozione è indescrivibile - commenta l'attaccante nel post partita -, il mio gol è stato solo la ciliegina sulla torta della grande prestazione dei miei compagni e sono contento che sia arrivato nel momento più importante della stagione". Un riscatto dopo un anno non semplice quello vissuto dal classe '95, tormentato dai problemi fisici. "L'importante è che il gol sia arrivato, dà tanto morale sia a me che alla squadra per proseguire il nostro cammino, adesso dobbiamo pensare subito alla prossima partita". Il Rimini già sabato sarà ospite del Perugia, ma Cernigoi assicura "fisicamente stiamo bene, mentalmente anche dopo questa vittoria, quindi siamo pronti".