Calcio, Lamesta illude: derby da dimenticare per il Rimini che torna a casa con 5 gol subiti

Derby da dimenticare il Rimini che viene travolto 5-2 a Cesena davanti a 14mila spettatori. Dopo un avvio più che buono e il meritato vantaggio grazie all'eurogol su punizione di Lamesta al 25', il Rimini comincia pochi minuti dopo a subire l'avversario (già al 29' pareggia i conti con Varone e chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Berti) senza riuscire a rientrare davvero in partita, neanche quando nella ripresa Marchesi (63') accorcia segnando la rete del momentaneo 4-2. Rimini che resta fermo a 4 punti in classifica, in zona playout, mentre il Cesena è secondo dietro alla sola Torres, prima a punteggio pieno. Domenica prossima (ore 20:45) al Neri farà visita la Recanatese.

La partita

Al 25' capolavoro di Lamesta che da posizione impossibile e defilata col sinistro buca un rivedibile Pisseri sul suo palo, con l'aiuto del legno. 4' dopo trovano subito il pareggio i padroni di casa con Varone, che infila Colombo col sinistro in area su cross basso di Donnarumma. Al 36' la ribaltano i bianconeri grazie al diagonale mancino dal limite dell'area di Berti. Al 49' Colombo respinge la conclusione a incrociare di Corazza e sulla respinta salva anche sul colpo di testa di Berti. Al 52' il tiro deviato di Donnarumma finisce alle spalle del portiere biancorosso e il match è virtualmente chiuso. Al 54' poker firmato da Shpendi che si ritrova un pallone in area dopo una ribattuta e lo butta dentro. Al 63' Marchesi col sinistro di potenza accorcia la distanze. Al 70' Colombo è sfortunato perché dopo un intervento dovuto a una svirgolata di Gorelli la palla colpisce la traversa, il suo corpo ed entra in rete. Nulla accade nei 5 minuti di recupero, passo indietro per il Rimini dopo il buon 2-2 contro il Perugia.