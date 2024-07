Rimini calcio, dal Catania arriva Chiarella in prestito. Accursi torna in biancorosso

Marco Chiarella arriva in prestito al Rimini. Classe 2002, nato a Penne (PE) e cresciuto nel vivaio del Pescara, è un esterno d’attacco. Nella stagione 2020/21 ha vinto il campionato Primavera 2 da protagonista assoluto con 15 gol e 8 assist in 23 presenze. Nel 2022 passa al Catania in serie D e contribuisce al ritorno dei rossazzurri tra i professionisti con cinque gol e tre assist in 20 presenze. La scorsa stagione con i siciliani ha collezionato 29 presenze condite da un gol e due assist. L’attaccante arriva dal Catania con la formula del prestito sino a giugno 2025.

Contemporaneamente Diego Accursi, riminese e cresciuto nel settore giovanile del Rimini FC, torna in biancorosso dopo l’esperienza iniziata lo scorso gennaio all’Adriese in serie D con 12 presenze e 6 reti. L’attaccante classe 2003 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.