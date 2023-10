Calcio, Simone Colombi è il nuovo portiere del Rimini

Dopo le incertezze mostrate da Edoardo Colombo, il Rimini pesca tra gli svincolati il suo nuovo estremo difensore. Il club biancorosso giovedì sera comunica di avere tesserato Simone Colombi. Il portiere classe 1991 in carriera ha collezionato 10 presenze in serie A, 196 in Serie B e 36 in Serie C vestendo tra le altre le casacche di Parma, Carpi, Palermo, Padova e Cagliari. Nell’ultima stagione è sceso in campo 25 volte con la maglia della Reggina. Il nuovo portiere biancorosso ha sottoscritto con il Rimini un contratto di due anni con opzione per il terzo.