Colpaccio del Rimini a Chiavari, Gaburro e i suoi stendono la Virtus Entella

Quando praticamente nessuno se lo aspettava, il Rimini trova la prima vittoria in campionato. Al Comunale di Chiavari i biancorossi si impongono 2-0 contro la Virtus Entella, una delle formazioni favorite alla vittoria del girone B di serie C. Un gol per tempo: prima Sereni, poi Santini, che permettono ai romagnoli di portarsi a quota 4 in classifica e dimenticare la sconfitta nel derby col Cesena. Nel prossimo turno al "Neri" arriverà l'Olbia, i sardi sono reduci dalla sconfitta in extremis contro la Vis Pesaro.

La partita

Al 4' bel cross di Favale, il colpo di testa di Sadiki termina di poco fuori. Al 12' il vantaggio del Rimini: Gabbianelli con un tocco al volo manda Sereni davanti al portiere e il numero 24 non sbaglia. La Virtus Entella non ci sta e preme alla ricerca del pareggio, al 18' ci prova Faggioli su suggerimento di Zappella senza tuttavia trovare la porta. Al 35' gli ospiti sfiorano il raddoppio con Rossetti, il suo destro destinato all'incrocio viene salvato da De Lucia. Anche Zaccagno salva i suoi (43'), ipnotizzando Tascone, che aveva cercato la conclusione dopo essere giunto davanti all'estremo difensore.

Nella ripresa l'Entella fa la partita e il Rimini gioca in ripartenza, al 53' occasione biancorossa con Santini che cerca il gol in diagonale ma De Lucia salva i suoi col piede. Al 65' torna a creare pericoli la formazione ligure con Zamparo, che d'esterno costringe Zaccagno all'intervento in due tempi. Il raddoppio romagnolo arriva al minuto 76, a segnare è Santini che sfrutta un errore in uscita di De Lucia. La rete "taglia le gambe" alla formazione di casa che non riesce a creare più pericoli, così gli ospiti portano a casa il successo contro ogni pronostico.