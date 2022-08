United Riccione, comincia la stagione del settore giovanile

E’ tutto pronto per l’inizio della stagione 2022/2023 del Settore Giovanile dello United Riccione. La nuova società ha affidato il progetto al coordinamento di Salvatore Micale che ha strutturato staff e tecnici e che in questi giorni provvederà a presentarli ad atleti e famiglie in una serie di incontri già fissati. La Juniores nazionale affidata a Mirco Papini ha iniziato martedì la sua stagione con l’allenamento fissato per le 15.30. Giovedì toccherà all’Under 16 di Nicola Acunzo mentre lunedì 22 agosto prenderanno il via le preparazioni di Under 14 (Claudio Amadori), Under 15 (Daniele Zattoni) e Under 17 (Thomas Bianchi).

Nel frattempo, da mercoledì 17 si apriranno le serate di presentazione delle categorie più giovani alle famiglie allo Stadio Italo Nicoletti: mercoledì alle 18 esordienti 2010/2011, giovedì alle 18 pulcini (2012/2013), venerdì 19 alle 18 “primi calci” e alle 19 “piccoli amici”.