Comincia la stagione dello United Riccione: lunedì la partenza per il ritiro di San'Agata Feltria

La stagione dello United Riccione è pronta a decollare, partenza prevista per giovedì 27 luglio, alle 9. La squadra si riunirà agli ordini del nuovo tecnico Nico Pulzetti allo Stadio Nicoletti di Riccione per due sedute di allenamento (la seconda alle 17.30), stesso programma anche per il 28, il 29 e il 30 luglio quando ai test atletici e fisici e alle prime riunioni tecniche si alterneranno anche allenamenti veri e propri sul campo con palla, schemi e nozioni per preparare al meglio la stagione alle porte.

Il 31 luglio la partenza per l’Hotel Falcon di Sant’Agata Feltria sede del ritiro biancazzurro fino al prossimo 13 agosto. Pausa ferragostana e ripresa degli allenamenti il 17 agosto sul terreno del Campo Sportivo di Via Menaggio dove la squadra farà base per l’intera stagione.

I convocati

28 i calciatori convocati tra i quali ci sono i tre riconfermati della scorsa stagione (Ferrara, Grancara e Syku) e tre calciatori aggregati dal settore giovanile (Sparaventi, Del Vivo e Mantovan).

Portieri: Simone Servalli (2004), Luis Bracaj (2004), Leonardo Sparaventi (2006).

Difensori centrali: Federico Cuccato (1998), Gianmarco Mesisca (2003), Tom Syku (1995), Orlando Ndoj (1998).

Difensori esterni: Nicolò Serra (2005), Carmine Romano (2005), Giuseppe Cottone (2004), Francesco Ramires (2004).

Centrocampisti: Riccardo Mantovan (2007), Mimmo Tommaso Formichetti (2005), Daniel Matteucci (2004), Alberto Grancara (2003), Marco Djuric (1992), Lorenzo Pellacani (2000), Matteo Callegaro (1997), Nicolò Scalini (1995), Mattia Del Vivo (2007).

Attaccanti esterni: Carlo Ravanelli (2005), Antonio Ferrara (1997) Francesco Catania (2002), Nigel Kyeremateng (2000), Gesualdo Napolitano (2005).

Attaccanti centrali: Richard Koepke (2005), Francesco Maio (1993), Erwin Tiganj (1999).

Staff tecnico: Nico Pulzetti (allenatore), Giacomo Ninchieri (vice allenatore), Paolo Baffoni (prep. atletico), Deno Bonopera (prep. portieri), Lorenzo Colombo (team manager), Nico La Posta (club referee manager), Massimo Sapucci (medico), Walter Zanca (fisioterapista), Leonardo Vannucci (osteopata), Francesco Evangelisti (match analyst), Angelo Gradilone (scouting), Paolo Messina e Giuseppe Esposito (magazzinieri).