Coppa Italia Serie C, ufficializzato l'orario della sfida d'andata al Neri tra Rimini e Catania

La sfida tra Rimini e Catania, valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia Serie C in programma il 24 gennaio 2024 allo stadio Romeo Neri di Rimini, avrà inizio alle ore 20:30. I biancorossi dopo aver superato Gubbio e Perugia di misura nei primi due turni, hanno battuto il Cesena ed espugnato Vicenza ai rigori. La vittoria di questo trofeo garantirebbe l'accesso alla fase nazionale dei playoff (ottavi di finale). In campionato i romagnoli sono invece reduci da tre sconfitte consecutive (13esima posizione con 23 punti, zona salvezza) e domenica pomeriggio ospiteranno la vicecapolista Torres. Per quanto riguarda la doppia sfida di Coppa Italia, si qualificherà alla finale la squadra che avrà segnato al termine delle due sfide il maggior numero di reti. In caso di parità, si procederà con i tempi supplementari e i calci di rigore. Il ritorno a Catania si disputerà mercoledì 28 febbraio, ancora da ufficializzare l'orario.