Rimini a Correggio con l'emergenza in attacco, Gaburro: "Mi aspetto che Ferrara, Germinale e Piscitella facciano bene"

Trasferta emiliana per la capolista Rimini, che domenica pomeriggio sarà ospite della Correggese. Emergenza nel reparto offensivo per i biancorossi: non saranno della gara Gabbianelli, Mencagli, Greselin oltre a Tomassini, Andreis e Contessa. Al Neri i padroni di casa all'andata si imposero 2-0, la Correggese è attualmente quinta in classifica con 26 punti in meno del Rimini. "Mi aspetto la migliore Correggese - spiega mister Gaburro alla vigilia del match - quest'anno ha avuto momenti abbastanza alterni, all'andata non aveva una classifica felicissima pur avendo dimostrato buoni colpi. Ha poi fatto un ottimo girone di andata e merita il quinto posto. Poi ha avuto un altro momento di difficoltà che è stato l'inizio del girone di ritorno, per poi svoltare nelle ultime 3 partite, perché 3 vittorie consecutive li hanno riportati nella condizione ideale di classifica".

Il Rimini è sempre a +3 sul Ravenna, in ogni gara c'è la pressione di dover portare a casa i 3 punti. "A me piace dover vincere - ammette Gaburro -, non è una cosa che mi dà fastidio, se non avessi dovuto vincere non sarei venuto neanche qua quest'estate, mi fa piacere che ci sia questa pressione. Non toglierei la voglia di far bene dell’avversario, negli ultimi anni ha sempre fatto i playoff, viene da un’estate particolare dove ha perso la proprietà che l'aveva caratterizza fino a all'anno precedente e penso si sia innestata una competitività importante nella zona. Per loro arrivare ai playoff è molto importante, non troveremo una squadra rilassata poiché salva". Gaburro si aspetta molto da chi scenderà in campo domenica, vista l'assenza degli autori della maggior parte dei gol biancorossi in campionato: "Dovremo essere più bravi in altre individualità, mi aspetto da Ferrara, Germinale e Piscitella che facciano bene. Conteranno molto due aspetti, che sono l'umiltà e il coraggio. Devi andare nella loro metà campo con la voglia di prendergli la palla e non solo di condizionare la giocata, poi in una giornata come questa dobbiamo andare a giocare a testa alta".