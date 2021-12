A Cotignola arriva a sorpresa la prima sconfitta in campionato della Fya Riccione

Si ferma dopo quattordici partite l’imbattibilità della Fya Riccione, uscita sconfitta 2-0 nel testacoda di Cotignola. Una partita giocata su un terreno molto pesante con la squadra di Taccola scesa in campo con sette Under e sempre pronta a giocare palla senza così snaturare le proprie caratteristiche. È stato però l’episodio del penalty sbagliato da Zuppardo ad incanalare su binari complicati il match con i riccionesi sempre alla ricerca del pareggio ma con la porta di Lofiego stregata e alla fine inviolata. Un passo falso che non deve generare contraccolpi per il gran percorso fin qui fatto. L’opportunità di rifarsi già dietro l’angolo: domenica nel big match contro il Cava Ronco.

Tabellino

CALCIO COTIGNOLA – FYA RICIONE 2 – 0

CALCIO COTIGNOLA: Lofiego, Leonardi (63 Gramigna), Magari, Ponseggi, Malo, Orlando, Mengozzi, Paganelli, Savelli (72 Fabini), Martino (87 Merli), Ndiaye (60 Chiarini). A disp: Savini, Zannoni, Merli, Quinte’, Fiorillo, Babini. All: Folli

FYA RICCIONE: Sodani, Mingucci, Ceccarelli, Bernacchini (46 Pigozzi), Manfroni, Carnesecchi, Scarponi (46 Tamagnini), Enchisi, Zuppardo, Capicchioni (80 Notaro), Colley (46 Sartori). A disp: Mordenti, Fabbri, Conti, Scotti, Laurino. All: Taccola

ARBITRO: Orazietti di Nichelino

RETI: 24’ (rig.) Malo, 71’ Martino

AMMONITI: Bernacchini, Paganelli

ESPULSI: 58 Babini (espulso dalla panchina per proteste)