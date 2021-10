Calcio, il nuovo difensore del Santarcangelo: “Obiettivo vincere il campionato”

Il Santarcangelo ha comunicato l’ingresso nel progetto gialloblù del difensore classe 1999 Alessandro Cupioli. Difensore centrale, è cresciuto nel settore giovanile della Rimini Calcio per poi alternare esperienze di Promozione (Stella e Sant’Ermete) e Prima Categoria (Athletic Poggio e Bellariva) prima di approdare alla corte di Mister Giacomo Mugellesi e sposare il progetto Young Santarcangelo.



“Ho scelto questa piazza perchè c’è un progetto molto solido alle spalle - dice Cupioli -. Personalmente è un onore giocare per una città come Santarcangelo". L'ambizione è il primo posto: "Mi piacerebbe fare bene e dare il mio contributo alla squadra nella stagione che sta per cominciare, l’obiettivo insieme ai miei compagni ed al Mister è quello di vincere il campionato.”