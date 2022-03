Da Bellaria all'Italia del Ct Mancini, tra gli azzurri delusi c'è l'esordio assoluto di Mattia Zaccagni

Da Bellaria alla Nazionale. La prima volta non si scorda mai. Mattia Zaccagni, oggi in forza alla Lazio di Sarri, ha fatto esordio nell’Italia maggiore del Ct Roberto Mancini. Non un gran momento per le casacche azzurre, vista l’eliminazione rocambolesca dal Mondiale per mano della Macedonia del Nord, ma per Zaccagni si è avverato il sogno tanto atteso. Zac è subentrato nella ripresa, nell’amichevole contro la Turchia, al posto di Nicolò Zaniolo: la prestazione dell’ex giocatore del Verona, inizialmente precipitosa e confusionaria, è migliorata con il passare dei minuti. L’esterno biancoceleste ha iniziato sulla destra, per poi spostarsi sulla propria fascia di competenza nella parte finale di partita.

Questo per Mattia è il giusto coronamento di una stagione in forte crescita. Il classe ‘95 ha inseguito tanto la maglia azzurra, la prima convocazione per l’esterno arrivò nel novembre 2020 quando vestiva la maglia dell’Hellas Verona. Una grande gioia stoppata però da un fastidio muscolare all’adduttore. La seconda convocazione è arrivata lo scorso gennaio per lo stage a Coverciano ed è stata confermata per gli spareggi per Qatar 2022. In questi ultimi mesi Sarri lo ha promosso in pianta stabile titolare nella Lazio, dopo aver risolto una serie di problemi di natura fisica.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bellaria Igea Marina, Zaccagni nella stagione 2012-2013 ha fatto il suo debutto in prima squadra tra i professionisti raccogliendo qualche gettone nel campionato di Seconda Divisione. Dopo il passaggio definitivo al Verona, dall’agosto dello scorso anno il trasferimento alla Lazio.