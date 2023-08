Rimini calcio, intervento chirurgico alla caviglia per Delcarro: da definire i tempi di recupero

Serie C

Serie C Girone B

Il Rimini comunica che il centrocampista Andrea Delcarro ha svolto sabato mattina una visita specialistica al termine della quale, in accordo con lo staff medico biancorosso, è stata presa la decisione di intervenire chirurgicamente per risolvere il fastidio alla caviglia che condiziona il giocatore. Andrea Delcarro nei primi giorni della prossima settimana sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma dal prof. Giulio Maccauro. I tempi di recupero saranno valutati in seguito.