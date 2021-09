Termina a reti bianche l'ultima amichevole precampionato del Rimini

In vista dell'esordio in campionato contro il Prato, il Rimini chiude 0-0 sul campo del Delta Porto Tolle

Finisce 0-0 l'allenamento congiunto tra Delta Porto Tolle, formazione del girone C, e Rimini, a sette giorni dall'inizio del campionato. Nel primo tempo, a farsi vedere sono Djuric e Gabbianelli, con due conclusioni di poco alte sopra la traversa. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il vantaggio dopo 5', con Strada che colpisce il palo esterno dopo la parata di piede di Marietta su Nappello. Le emozioni scarseggiano, all'88' la conclusione di Pecci sorvola la traversa. Il biancorosso ci riprova al 90' dalla distanza, mancando non di molto il bersaglio. Si chiude dunque a reti inviolate l'ultima amichevole del Rimini, che esordirà domenica prossima in campionato al Neri contro il Prato.

Il tabellino

DELTA PORTO TOLLE

Cinelli(24’ st Agosti), Bonini(19’ st Biolcati), Forte(19’ st Scarparo), Djuric(24’ st Stefani), Moretti, Bertacca(19’ st Brentan), Abrefah(1’ st Nappo), Busetto(19’ st Spader), Santi(1’ st Proch), Nappello(24’ st Okoli), Strada(24’ st Zanette).

All. Gherardi.

RIMINI

Marietta, Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri(19’ st Contessa), Andreis(23’ st Semprini), Greselin, Tonelli(40’ st Pecci), Gabbianelli, Tomassini(19’ st Germinale), Ferrara(27’ st Mencagli).

A disp: Piretro, Berghi, Manfroni, Pietrangeli, Cuccato, Aprea.

All. Gaburro.