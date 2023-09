L'ex ct dell'Uruguay Alonso fa visita al Rimini e al suo ex collaboratore Raimondi

A pochi giorni dalla gara interna con il Perugia, il Rimini accoglie l'ex CT dell'Uruguay Diego Alonso. In città per qualche giorno, giovedì mattina ha assistito all'allenamento della squadra di mister Raimondi, suo ex collaboratore in Nazionale ai mondiali in Qatar 2022. Insieme a lui l'ex preparatore atletico della nazionale uruguaiana Guilherme Rodrigues, il vicepresidente Angelo Sanapo ed il Direttore Tecnico Antonio Di Battista.