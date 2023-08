Calcio, il Rimini tessera il centrocampista classe 2001 Dion Ruffo Luci

Il Rimini comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe 2001 Dion Ruffo Luci. Il nuovo centrocampista biancorosso, nato a Bologna, nella squadra felsinea ha svolto tutto il percorso delle giovanili sino alla soddisfazione dell’esordio in Serie A durante la partita Parma- Bologna In seguito nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, per lui 36 partite in Serie C con le maglie di Trento e Turris. Dion Ruffo Luci, che ha partecipato al ritiro di Bagno di Romagna sin dal primo giorno, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo.