Promozione, il Verucchio raccoglie un punto a Mercato Saraceno

Anticipo di campionato molto combattuto quello fra Due Emme e Verucchio, poche emozioni ma tanto agonismo in campo. Partono meglio gli ospiti, più padroni del campo nella prima frazione, ma per la prima conclusione bisogna attendere il 26' con Guarino, tiro di poco fuori. Il primo tiro dei padroni di casa arriva ad inizio secondo tempo con Mazzoli, sempre da fuori, parato da Renzetti. Pericoloso il Verucchio con un bel tiro a giro da fuori di Bascioni, di poco a lato, mentre la Due Emme risponde con Riccardo Montesi, tiro potente dalla distanza ma centrale. E' dei riminesi l'ultima occasione degna di nota, un tiro da fuori di Michilli, parato da Gollinucci. Con questo pareggio i mercatesi restano in ottava posizione, mentre i riminesi nella zona calda della classifica, terz'ultimi con 14 punti.