Primo tempo shock, il Calcio a 5 Rimini viene travolto dal Due G Parma al Flaminio

Il match di sabato ha visto i biancorossi di Monesi uscire per la seconda volta di fila in questo campionato uscire dal parquet di casa con zero punti

Il Calcio a 5 Rimini non entra in campo e va al riposo sotto 4-0, contro un Due G Parma battagliero dal primo all’ultimo minuto dell’incontro. Nella ripresa i romagnoli trovano il gol bandiera e il match si chiude sul definitivo 4-1 per gli ospiti. Si potrebbe riassumere semplicemente in queste poche righe il match di sabato, che ha visto i biancorossi di Monesi uscire per la seconda volta di fila in questo campionato uscire dal parquet di casa con zero punti. Ma se la sconfitta immeritata contro il Balca della prima giornata lasciava intravedere tantissimi spunti positivi sui quali costruire il lavoro delle prossime settimana, la débâcle di sabato fa decisamente più male e preoccupare.

Il match

Pronti, via e gli ospiti passano immediatamente in vantaggio, con il tiro di punta dal limite di Ciobanu che insacca alle spalle di Ciappini. I biancorossi sono colti totalmente di sorpresa dall’assetto battagliero ed estremamente determinato degli emiliani, faticando a reagire. A metà della prima frazione il Due G raddoppia, questa volta con Bonini che risolve una mischia in area nella maniera migliore possibile per i suoi. Due minuti più tardi, al 18’, gli emiliani si portano anche sul 3-0, ancora una volta con Bonini in contropiede. Il primo tempo da incubo del Rimini.com non è ancora concluso, perché al 20’ è Ciobano a trovare la doppietta personale con il gol del 4-0.

Il duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi salva il Rimini.com da un passivo peggiore, ma al rientro in campo per la ripresa le cose non migliorano particolarmente. Il Due G cala i ritmi e rallenta notevolmente l’intensità di gioco. I biancorossi ritrovano un po’ di coraggio e fiducia nei propri mezzi, cercando di crescere nel gioco e aumentando un po’ il livello della propria prestazione. Ma non abbastanza per provare a riaprire il match, che si avvia verso un desolante 4-0 netto. Al 27’, però, ci pensa Muratori ha segnare il gol della bandiera per i padroni di casa, concludendo un rapido contropiede avviato dai piedi di Vitali.

Tabellino

CALCIO A 5 RIMINI.COM 1

DUE G FUTSAL PARMA 4

RIMINI.COM: Ciappini, Gasperoni, Farfallino, Muratori, Viali, Gianni, Screti, Timpani, Tonini, Marino, Celli, Gemmani. All.: Monesi.

DUE G: Cavalli, Terzi, Bonito, Ciobanu, Macovei, Paolozzo, Pavano, Halitjaha, Hassanein, Montanari, Bonini, Nasini. All.: Coppola.

ARBITRI: Macca di Imola, Valli di Faenza.

RETI: 1’ pt Ciobanu, 16’ pt Bonini, 18’ pt Bonini, 20’ pt Ciobano, 27’ st Muratori.

AMMONITI: Timpani, Marino.