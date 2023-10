Eccellenza, Tropical Coriano beffato in casa dal Granamica

Nonostante tante occasioni non sfruttate e aver messo sotto l'avversario, il Tropical Coriano viene sconfitto di misura in casa dal Granamica. Al 16' Nisi ha l’occasione per sbloccarsi in campionato: Russo assiste il taglio dell’ex Russi mettendolo solo davanti a Farinella, la conclusione del centravanti però finisce a lato. 5 minuti dopo, dall’altra parte è Finessi ad avere la chance per portare avanti i suoi, tiro centrale a tu per tu con Bianchini, respinta del portiere. Biancorossoblù che fanno la partita, ospiti che attendono e ripartono. Al 28’ è il turno di Mezzadri: aggancio al limite e conclusione a giro, sfera alta sulla traversa. 3 minuti dopo è ancora Tropical: Russo si accentra da sinistra e crossa sul palo lungo, Farinella esce a vuoto, Scarponi appostato colpisce alto al volo e l'azione sfuma. Poi sul finire è Garetti a rendersi pericoloso sul susseguirsi di un corner, ma è prima Bianchini a salvare in tuffo, mentre la seconda conclusione al volo finisce sull'esterno della rete.

Il secondo tempo si apre con un’altra importante occasione per il Tropical: minuto 7, Scarponi lavora un pallone sulla sinistra e crossa tagliato verso il centro dell'area, arriva Enchisi dalle retrovie, traversa piena di testa. I biancorossoblù spingono alla ricerca del vantaggio: al 12’ Vagnarelli calcia un angolo da destra, Dante Rossi colpisce potente di testa, il solito Farinella respinge in tuffo. Poi al 25’ ecco la beffa: mischia furibonda in area, tocco sottoporta del subentrato Chinappi per il vantaggio bolognese. Nel finale ci prova Scarponi di mancino appena fuori l’area di rigore, tentativo vano.

Tabellino

TROPICAL - GRANAMICA: 0 A 1

Goal: 25' st Chinappi (G)

TROPICAL CORIANO (4-3-3): Bianchini; Guidi (dal 33' st Tamagnini), Anastasi, Rossi, Dominici (dal 23' st Bandieri); Bartoli, Vagnarelli (dal 40' st Zanni), Enchisi; Russo (dal 23' st Fabbri), Nisi, Scarponi

A disposizione: Fontana, D'Orsi, Notaro, Tiraferri, Donati

Allenatore: Scardovi.

GRANAMICA (4-2-3-1): Farinella; Melli, Armaroli, Garetti, Tomatis; Baldazzi, Capitanio; Ganzaroli (dal 47' st Maietti), Frignani (dal 1' st Langella), Finessi (dal 40' st Nannini); Mezzadri (dal 13' st Chinappi)

A disposizione: Calzati, Garelli, Magagni, Fabbri, Karapici

Allenatore: Marchini

Direttore di gara: Skura di Jesi

Assistenti: Palma e Ficocelli di Bologna

Ammoniti: Dominici (T), Frignani, Garetti, Capitanio, Melli (G)

Recupero: / e 4'