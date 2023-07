Calcio, il Rimini ufficializza il tesseramento del portiere Colombo

Il Rimini comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del portiere classe 2001 Edoardo Colombo, che ha firmato un contratto con il club biancorosso che scadrà il 30 giugno 2024. Nato a Ravenna il 24 gennaio 2001, ma di nazionalità sammarinese, Colombo è cresciuto nel settore giovanile del Cesena, squadra in cui ha militato 10 anni, fino ad arrivare alla formazione Primavera prima di passare alla Juventus. Al suo attivo anche esperienze nei vivai proprio della Juventus e del Carpi, prima del debutto in serie D nella stagione 2019/20 con la Sassari Torres.

25 le partite disputate in Sardegna, cui sono seguite esperienze con il Legnano e la Fermana in Lega Pro (un gettone di presenza con entrambi i club) e l’approdo ad Arezzo, in Serie D – Girone E. Nel 2021-2022 in Toscana ha collezionato 34 presenze, lo stesso numero di partite tra i pali della Cavese lo scorso anno sempre in Serie D. Il neo portiere biancorosso conta anche diverse presenze con le Nazionali Under 19 e Under 21 di San Marino. Edoardo Colombo è già in ritiro con i compagni a Bagno di Romagna.