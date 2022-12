Rimini ospite del Fiorenzuola, Gaburro: "Per fargli male serve un approccio affamato come a Chiavari"

Terzo derby consecutivo per il Rimini, dopo la sconfitta di Reggio e la vittoria sull'Imolese di martedì. I biancorossi sabato alle 14:30 tornano in Emilia per affrontare la neopromossa Fiorenzuola, una delle sorprese del girone B che attualmente ha 3 punti in più dei romagnoli, trovandosi sesto con 28 punti, gli stessi del Cesena quinto. “Secondo me è una delle squadre che sta facendo meglio nel rapporto tra organico e risultato - presenta così il suo prossimo avversario l'allenatore del Rimini Gaburro -, ci metterei anche il Pontedera, sono le due squadre che da quel punto di vista lì stanno facendo meglio. Ovviamente non devo io parlare del Rimini, non lo nomino. Direi che è una squadra che sta facendo un ottimo campionato, una squadra che ha uno storico importante, un allenatore che era già lì quando hanno fatto la Serie D, che ha un nucleo di giocatori storici che conoscono molto bene il suo pensiero, che già l’anno scorso hanno fatto secondo me un’ottima salvezza, anche proponendo un calcio completamente diverso da quello che si propone solitamente in serie C, e quest’anno hanno fatto uno step in più, a mio avviso, di maturità, raccogliendo secondo me il massimo con quello che hanno a disposizione, quindi una squadra che sta rendendo davvero tanto. Il fatto stesso che abbia fatto un solo pareggio su tutte le partite fa capire che pur avendo perso diverse partite ne ha vinte tante. E questo dimostra una squadra che gioca anche un po’ al limite, ma lo fa consapevolmente perché lo fa con l’obiettivo di tirar fuori il massimo da se stessa”.

Il tecnico biancorosso espone poi la sua aspettativa tattica per la sfida alla formazione che vanta la miglior difesa del campionato al pari di Cesena e Siena. "Mi aspetto una partita molto palleggiata da parte loro - analizza Gaburro -, non so da parte nostra quanto perché dobbiamo riuscire a capire anche quello che riusciamo a fare. Mi dà l’idea però di una squadra che fa, come dicevamo prima, un calcio assolutamente diverso dagli altri, è la seconda squadra col miglior possesso palla del campionato, è la squadra in assoluto che parte di più col portiere, che fa più cambi gioco in assoluto di tutto il campionato. E questa cosa secondo me dà il profilo di una squadra con delle caratteristiche ben definite, forti. E quindi io mi aspetto comunque, dico la verità, una bella partita perché è una squadra che gioca un buon calcio e noi in questo momento abbiamo, oltre che le idee per poter metterli in difficoltà, anche lo stato mentale giusto perché ho chiesto ai ragazzi di essere un po’ come erano a Chiavari, abbiamo avuto un approccio affamato nei confronti della partita e per far male al Fiorenzuola dobbiamo avere quell'approccio lì".