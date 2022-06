Calcio, mister Fregnani e il suo staff confermati al Pietracuta

Programmazione, lavoro e pazienza. Sono questi i princìpi che hanno legato il Pietracuta calcio e il suo condottiero negli ultimi sette anni, quel Luca Fregnani che ha preso in mano la squadra marecchiese dopo una dolorosa retrocessione in Prima categoria e l’ha accompagnata fino agli inesplorati campi dell’Eccellenza. Ovvia e scontata la conferma del tecnico, morcianese di origine e riccionese di attuale residenza, da parte della dirigenza rossoblu che con lui ha programmato nei dettagli lo sviluppo della squadra, lavorato alacremente per aggiustare ogni piccolo difetto in un ingranaggio che si è fatto via via più efficiente e avuto la pazienza di attendere i risultati anche quando non corrispondevano alle aspettative iniziali.

Al suo fianco Fregnani avrà ancora gli stessi collaboratori che hanno contribuito alla splendida cavalcata della scorsa stagione, e cioè il vice Alberto “Bebo” Antonelli, il factotum Simone “Albo” Stanchini e il preparatore dei portieri Claudio Balducci, anche loro divenuti nel contempo figure storiche della compagine rossoblu. A livello societario è da segnalare la preziosa collaborazione con il dirigente sportivo Giovanni Alcerati che il DS Sandro Conti utilizzerà per allestire una rosa che ambisca alla salvezza, cosa per nulla scontata nel girone a 20 squadre, con 5 retrocessioni, che si va delineando per la prossima stagione.