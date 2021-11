Il S. Ermete prepara la trasferta di Novafeltria, Fuchi: "Dobbiamo sbloccarci nei derby"

E' cominciata con una vittoria l'avventura di mister Righetti sulla panchina del S. Ermete, che domenica ha battuto 2-0 il fanalino di coda Spontricciolo. Uno degli eroi di giornata è stato Leonardo Fuchi, che per la seconda gara consecutiva è riuscito ad andare a bersaglio dopo che aveva trovato - seppure su rigore - il gol della bandiera con il Torconca: “Sono felice per la marcatura. Sono tornato a segnare su azione facendomi trovare pronto sugli sviluppi di un calcio d’angolo”. Non era un momento facile per il S. Ermete, Gianluca Righetti ha responsabilizzato maggiormente i propri uomini che hanno risposto presente.

Sono aumentati i carichi di lavoro e proprio Fuchi non nasconde l’intensità e il dispendio di energie negli allenamenti che hanno portato alla sfida con lo Spontricciolo: ”Il maggior carico di lavoro, si è fatto sentire nelle gambe anche domenica. Abbiamo fatto una mezzora da grande squadra, poi abbiamo avuto un calo fisico e mentale che ha permesso allo Spontricciolo di rendersi pericoloso. Non è facile metabolizzare subito i compiti e le idee che chiede la nuova guida tecnica, ma posso dire che dentro lo spogliatoio siamo tutti soddisfatti”. Fuchi però non si nasconde: “Sono d’accordo, sposo pienamente le idee dei miei compagni, siamo un ottimo gruppo e possiamo fare meglio perché abbiamo le capacità e le potenzialità per esprimerci ai massimi livelli. Questa settimana stiamo continuando a lavorare sulla linea della precedente per trovare tutti la forma migliore”.

Domenica intanto, per il S. Ermete arriva il terzo derby in stagione, lo score non sorride ai verdi che ancora non hanno conosciuto nessun successo avendo perso quello con il Pietracuta e pareggiato con il Verucchio: ”Col Novafeltria - prosegue Fuchi - è una partita molto sentita, da dentro o fuori per certi versi. Loro hanno un impianto e una tifoseria importante e una buona squadra. Noi dobbiamo sbloccarci nei derby ma soprattutto dare continuità alle prestazioni. Inutile negarlo, una vittoria, ci darebbe maggiore convinzione, ma stiamo lavorando per risolvere alcuni problemi. Come calciatori siamo dispiaciuti per non essere riusciti precedentemente a trovare quella continuità che oggi ci avrebbe visto protagonisti. Torconca, Gambettola, Pietracuta, Misano, sono squadre molto forti, però credo che a parte con il Torconca e nonostante le tante assenze in questo avvio, siamo arrivati a queste sfide senza sfigurare”.