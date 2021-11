Carnesecchi al fotofinish evita la prima sconfitta alla Fya Riccione: a Classe termina 1-1

Dopo 7 vittorie consecutive, la Fya Riccione a Classe pareggia 1-1 sul gong un match che avrebbe addirittura meritato di vincere. Sul difficile terreno di Classe, molto problematico gestire il palleggio sul campo gibboso, i biancazzurri non snaturano la propria idea di calcio e cercano anche sotto di un goal di costruire attraverso il gioco la rimonta. A metà primo tempo con Scarponi che di testa non inquadra la porta, i riccionesi gestiscono con autorevolezza il pallino del gioco ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio con una bellissima punizione calciata di sinistro da Savelli.

I ragazzi di Taccola però non mollano e costruiscono diverse occasioni, solare quella sulla testa di Merciari che però di testa su cross di Sartori conclude fuori. Ci prova anche Sartori con un doppio tentativo ma Stefanelli si supera. Solo nel recupero 93′ arriva il meritato pareggio con uno spunto di Carnesecchi che sugli sviluppi di un calcio di punizione di Cannoni calcia in porta, Stefanelli respinge e lo stesso Carnesecchi ribadisce i rete. Imbattibilità conservata ed un altro passo in avanti in classifica grazie ad una prova di grande temperamento e lucidità di tutta la squadra.

Tabellino

Classe – Stefanelli, Bottini, Ferri, Pasi, Bevitori, Caidi, Santucci , Savelli, Fogli (82’Ragazzini), Tavolieri (70’ Balaj). A disposizione. Mengarelli, Ercolani, D’Urbano, NIcoli, Santerelli Filippi, Parisi.

Fya Riccione – Mordenti, Mingucci, Ceccarelli(92’ Maggioli), Cannoni, Manfroni, Valeriani, Colley (50’ Merciari), Enchisi (25’ Pigozzi), Scarponi(70’ Zuppardo), Sartori, Carnesecchi. A disposizione. Sodani, Fabbri, Bernacchini, Laurino. All. Taccola.

Reti: 41’ Savelli, 93’ Carnesecchi

Ammoniti: Cannoni, Bevitori, Mingucci