La Fya Riccione piega lo Spiv e resta in vetta alla classifica

Successo rotondo della Fya Riccione che grazie alla doppietta su rigore di Zuppardo e al sigillo di Enchisi incamera altri tre importanti punti per il primato. Il Russi (reduce dallo stesso risultato contro il fanalino di coda Cotignola) resta a -5. Al 4’ Carnesecchi smarca centralmente Zuppardo ma viene anticipato. Al 10’ ci prova Gjordumi ma il suo tiro finisce abbondantemente fuori. Due minuti dopo è Sartori protagonista con un bolide di sinistro sull’esterno della rete. Al 14’ azione bellissima: Tamagnini apre per Sartori, velo per Enchisi che tira centralmente e Lagagna para. Al 35’ cambia l’inerzia del match, spunto di Tamagnini che viene atterrato in area di rigore, l’arbitro Cravotta decreta il rigore, trasformato da Zuppardo.

Al 53’ Sartori lavora un bel pallone sulla sinistra e crossa per Tamagnini che di testa colpisce in pieno la traversa. Al 65’ tiro di Sartori e Lagagna devia in angolo. 9' dopo ancora Sartori accelera in area di rigore e viene atterrato: è il secondo rigore della giornata, realizza ancora dal dischetto Zuppardo. Al 78’ arriva la terza rete con l’inserimento del moto perpetuo Enchisi su assist Ceccarelli.