Calcio, la Fya Riccione supera agevolmente il Cava Ronco in Coppa Italia

La Fya Riccione dei giovani non interrompe la serie di vittorie dei biancazzurri e anche in Coppa prosegue il percorso senza intoppi come in campionato

La Fya Riccione dei giovani non interrompe la serie di vittorie dei biancazzurri e anche in Coppa prosegue il percorso senza intoppi come in campionato, battendo 3-1 il Cava Ronco. Sono ben otto gli Under schierati da Taccola nell’undici iniziale ma la musica non cambia con il solito acuto in apertura di Sartori che al 4’ si impossessa del pallone al limite dell’area e fa partire una rasoiata che non lascia scampo ad Alpi. I riccionesi controllano agevolmente ma i forlivesi con una fiammata pervengono al pareggio: Sango salta un uomo sulla destra e crossa un pallone perfetto per Monti che di testa schiaccia la palla del pareggio. I riccionesi però al 54’ ritrovano il vantaggio grazie a un’iniziativa personale di Laurino che dalla destra si accentra e fa partire di sinistro una conclusione che finisce sotto la traversa. In chiusura Zuppardo mette pressione alla retroguardia ospite che pasticcia, ne approfitta Colley che appoggia in rete per il definitivo 3 a 1 che consente il passaggio del turno ai ragazzi di Taccola già con la testa al prossimo impegno casalingo di campionato contro l’Alfonsine.

Tabellino

Fya Riccione – Sodani, Manfroni, Fabbri (73’ Enchisi) Bernacchini, Mingucci, Valeriani, Scarponi (25’ Ceccarelli), Scotti, Merciari, Sartori (81’ Zuppardo), Laurino (78’ Cannoni) A disposizione Mordenti, Pigozzi, Maggioli. Allenatore Luigi Candeloro

Cava Ronco – Alpi, Sango (76’Casadei), Cortini, Mordini (46’ Bertaccini), Poggi, Tisselli (46’ Nisi) Corzani, Stucchi (82’ Elbouchtiy), Monti, Bertozzi (62’ Del Vecchio), Bacchilega. A dsposizione Cambiuzzi, Lombardi, Samorè, Billi. All. Luigi Candeloro

Reti 4’ Sartori, 32’ Monti, 54’ Laurino, 81’ Colley