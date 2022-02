Eccellenza, la Fya Riccione non fallisce l'appuntamento in casa del Sanpaimola

La capolista Fya Riccione batte a domicilio il Sanpaimola per 3-1. Successo meritato per i biancazzurri di Taccola che grazie ad un primo tempo di spessore indirizzano il match sui binari giusti in virtù del bel goal segnato di destro da Sartori con una potente conclusione ed al raddoppio di Pigozzi. Nella ripresa i padroni di casa ci provano ma i riccionesi controllano con relativa facilità mettendo in ghiaccio il risultato con il secondo goal di Sartori arrivato con una caparbia azione solitaria. Con la contemporanea vittoria del Russi sullo Spiv, i punti di vantaggio sui ravennati restano 5.

Tabellino

Sanpaimola – FYA Riccione 1-3

SANPAIMOLA: Baldani, Mazzacan, Cerasuolo (73′ Gardini), Mengolini (79′ Strazzari), Mazza, Ragazzini, Suzzi, Prati, Bonavita, Pagani, Alessandrini Simone (88′ Simeoni). A disp.: Santopolo, Galassi, Graci, Diaby, Regoli, Carbone. All.: Tinti

FYA RICCIONE: Mordenti, Merciari, Ceccarelli, Carnesecchi, Manfroni, Maggioli, Scarponi (73′ Bardeggia), Enchisi (96′ Guidotti), Zuppardo (92′ Colley), Sartori, Pigozzi (73′ Valeriani). A disp.: Sodani, Conti, Delucca, Cotti, Notaro. All.: Taccola

Arbitro: Cacchi di Cesena

Reti: 17′, 96′ Sartori (F), 42′ Pigozzi (F), 64′ Alessandrini Simone (S)

Note: ammonito Maggioli.