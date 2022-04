La Fya Riccione festeggia a Diegaro la vittoria del campionato. Presente anche Biagio Antonacci

Per chiudere in vetta alla classifica del girone C di Eccellenza con una giornata d'anticipo alla Fya Riccione bastava un pareggio, e un pareggio è arrivato. A Diegaro i biancazzurri impattano 1-1: al gol di Domini nel primo tempo risponde Sartori nella ripresa. Chiusa la regular season in testa, ora la Fya Riccione si giocherà la serie D ai playoff con le vincenti degli altri due gironi A e B di Eccellenza: due saliranno di categoria, una (la terza e ultima del girone) disputerà gli spareggi nazionali come "miglior seconda quialificata".

Era presente al campo di Diegaro anche il celebre cantautore Biagio Antonacci, sabato pomeriggio ha infatti pubblicato un video nelle sue storie Instagram inquadrando il difensore biancazzurro Luca Merciari. (Sotto un frame del video).