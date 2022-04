Eccellenza, poker Fya Riccione nel derby col Coriano

Rotondo successo per 4-0 della Fya Riccione che riscatta ampiamente lo stop con il San Marino con una prova maiuscola contro il Tropical Coriano. Partita praticamente mai in discussione grazie ad un primo tempo di grande intensità e aggressività dei riccionesi capaci di andare al riposo in vantaggio per 3-0. Riminesi a +6 dalla vicecapolista Russi, fermata sullo 0-0 dalla Del Duca Grama.

Al 2’ subito in rete la Fya Riccione, rimessa laterale lunga di Carnesecchi, pallone spizzato da Mingucci e Bardeggia arpiona la palla battendo Pollini. Al 13’ punizione di Carnesecchi, palla al centro per Valeriani che raddoppia in mischia. Al 26’ azione corale che si conclude con Sartori abile nello smarcare Bardeggia e Pollini devia in angolo. Al 39’ cross di Sartori per Bardeggia che colpisce di testa mettendo di poco sul fondo. Al 46’ angolo di Tamagnini Maggioli irrompe mettendo in rete il 3 a 0. Al 22’ della ripresa si chiude il poker con una travolgente iniziativa di Sartori, assist per Tamagnini e goal.

Tabellino

FYA RICCIONE – TROPICAL CORIANO 4 – 0

FYA RICCIONE: Mordenti (30 st Sodani), Mingucci, Maggioli (27 st Scotti), Carnesecchi, Manfroni, Valeriani (20 st Ceccarelli), Tamagnini, Enchisi, Bardeggia, Sartori (23 st Scarponi), Capicchioni (20 st Cannoni). A disp: Colombari, Colley, Merciari, Pigozzi. All: Taccola

TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi, Perazzini (17 st Santarini), Stanco (33 st Tonini), De Luigi, Matteoni, Mularoni, Fabbri (23 st Tomassini), Rivi, Caldari (33 pt Bartoli), Greppiu (18 st Cannini). A disp: Bascucci, Costantini, Oalazzi, Cremonini. All: Bucci

ARBITRO: Bruschi di Ferrara

RETI: 2 pt Bardeggia, 13 pt Valeriani, 46 pt Maggioli, 22 st Tamagnini

AMMONITI: Capicchioni, Matteoni, Bartoli, Mingucci