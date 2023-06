Calcio, mister Gaburro saluta il Rimini dopo due stagioni

Si separano le strade del Rimini e di Marco Gaburro. L'allenatore lascia i colori biancorossi dopo due stagioni: la prima in Serie D, poi in C dopo aver vinto il campionato dilettantistico. Nono posto in campionato e un turno di playoff nell'ultima stagione per l'allenatore.

"La società ringrazia il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto in due ottime annate sportive alla guida della prima squadra - scrive il club in una nota -, biennio in cui il Rimini ha vinto il campionato di Serie D e, da neopromosso, ha riconquistato i playoff di Serie C che mancavano da ben tredici stagioni. Gaburro lascia il club biancorosso con un bilancio di 134 punti in due campionati: 38 le vittorie, 20 i pareggi e 18 le sconfitte con 115 gol fatti e 63 subiti. Ottantuno invece le partite ufficiali in cui ha diretto i biancorossi dalla panchina: alle 76 di campionato vanno infatti aggiunte le quattro gare di Coppa Italia di Serie D e Serie C (con sconfitte ai rigori con Progresso e Vicenza e vittorie ad Ancona e nel derby con il Cesena) e la sfida playoff persa a Pontedera. A Marco la Rimini Calcio augura le migliori fortune per un brillante prosieguo di carriera".