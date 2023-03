Al Neri c'è la Recanatese, Gaburro: "Al pubblico chiedo di essere sempre vicino al Rimini"

Dopo i pareggi contro Pontedera e Torres, il Rimini si appresta a due impegni casalinghi consecutivi. Il primo è sabato alle 17:30 contro la Recanatese, 7 giorni dopo la sfida alla capolista Reggiana. All'andata nelle Marche decise la partita Delcarro in favore degli ospiti. Ora i biancorossi sono decimi con 43 punti, 7 in più della Recanatese. "E' una partita per noi molto importante, lo diciamo spesso, però più ci avviciniamo alla fine più le partite pesano - attacca mister Gaburro alla vigilia -, pesano per noi e pesano per gli avversari. La Recanatese è una squadra che ha fatto un girone di ritorno da quinto posto come numeri, però è ancora comunque molto vicina alla quintultima posizione, ha appena perso in casa, e quindi sarà una partita mentalmente molto tirata. Però per noi è una partita in casa ed è troppo importante per noi fare bene in questa partita, in virtù di quelle che saranno poi le ultime cinque partite, la volata finale, quindi noi dobbiamo pensare a noi stessi e a cercare di ripartire con l’entusiasmo, magari, ripeto, sulla scia del secondo tempo della partita con il Pontedera, che qui in casa mi era piaciuto anche per quello è stato il rapporto con lo stadio e con il pubblico, che sono molto importanti".

Il tecnico del Rimini si sofferma poi sull'avversario: "La Recanatese è una squadra che, al di là del rendimento del girone di ritorno, ha fatto 20 punti, quindi è evidente che sia un girone di ritorno importantissimo, è molto simile a quella dell’andata sia del punto di vista tattico che dei singoli, è una squadra molto compatta, che riesce non far giocare l’avversario, che riesce a ripartire negli spazi molto bene, che ha giocatori davanti, soprattutto Sbaffo, che possono spostare sicuramente qualche equilibrio. E' la seconda squadra del campionato che ha fatto più gol su palla inattiva insieme all’Alessandria". Rispetto alla trasferta di Sassari, torna Piscitella.

Gaburro si appella poi ai tifosi, chiedendo la vicinanza ai suoi ragazzi: “Io al pubblico chiedo di essere sempre vicino al Rimini, ma come penso sia nel proprio stato d’animo, poi si vivono le emozioni, chiaramente positive o negative in maniera propria, e può starci che qualche volta, anche perché non sempre abbiamo fatto belle prestazioni in casa, si sia anche un po’ rumoreggiato. In questo momento, che siamo verso il finale, sarebbe importante che ci stessero vicini il più possibile, tenessero su i ragazzi il più possibile durante la gara, perché in difficoltà ci si va in questo campionato, ci si va tutti. E giocare in casa dovrebbe essere un punto di forza".