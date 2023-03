Trasferta a Sassari per il Rimini, Gaburro: "Partita molto delicata, abbiamo bisogno di punti"

Dopo l'1-1 al Neri di sabato col Pontedera, il Rimini torna in campo martedì sera (ore 21) a Sassari contro la Torres. I sardi sono reduci da tre sconfitte consecutive e in classifica hanno 33 punti, 9 in meno dei biancorossi. "Sicuramente abbiamo bisogno di punti - dice mister Gaburro alla vigilia del match -, perché la media punti che abbiamo fatto è bassa, dopo un ottimo girone di andata abbiamo fatto tanti pareggi nel ritorno, che portano poca classifica. A Sassari troviamo una squadra che sta vivendo un momento particolare, perché fino a tre partite fa stava in una situazione abbastanza tranquilla, ora con le ultime 3 sconfitte si ritrova a lottare per evitare i playout. Poi recupera degli infortunati e degli squalificati, gioca in casa e questa cosa può essere ambivalente, dipende da come la interpretiamo noi e come riusciamo a portare la partita dalla nostra parte, di solito squadre che stanno così possono esaltarsi molto se vanno in vantaggio o se comunque vedono che la giornata può essere positiva e possono accusare molto se poi vedono che invece la partita gli sfugge di mano".

Il tecnico entra poi nel dettaglio di quella che sarà la partita: "Mentalmente e agonisticamente sarà una partita molto delicata. Al centro della difesa e davanti abbiamo delle defezioni, io preferisco pensare a chi c'è perché spero e mi auguro che chi ha la possibilità di giocare la sfrutti come è giusto che sia. Sicuramente dietro con Gigli e Panelli ancora out abbiamo comunque meno soluzioni, anche perché devo capire come sta Allievi che si è allenato solo stamattina". Davanti, oltre a Mattia Rossetti, saranno indisponibili Gabbianelli, Accursi e Piscitella, annuncia Gaburro.