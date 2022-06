Sarà ancora Marco Gaburro l'allenatore del Rimini per la prossima stagione, in serie C. Dopo aver chiuso al vertice il girone D della serie D, l'allenatore ha ufficialmente trovato l'accordo con la società anche per il prossimo anno. "Al mister, da parte di tutta la società, l'augurio di buon lavoro" scrive il club.