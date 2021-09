Promozione, troppo Gambettola per il Verucchio: finisce in goleada

Domenica pomeriggio da dimenticare per il Verucchio, che a Gambettola ne subisce 6 senza neanche segnare il gol della bandiera. Un match dominato dai padroni di casa, primi a punteggio pieno assieme a Misano e Pietracuta. Riminesi che domenica prossima ospiteranno la Due Emme, formazione di caratura ben inferiore rispetto all'ultimo avversario.

La partita

Al 9’ punizione per il Gambettola. Batte Luth, Bernacci colpisce di testa ma la palla viene deviata dal portiere in corner. Della battuta si incarica ancora Luth, che assiste Gega per il gol dell'1-0. Il Verucchio si fa vedere per la prima volta al 23’ con un tentativo di Ricci su punizione, ma Renzetti si fa trovare pronto. 5' più tardi raddoppiano i padroni di casa con Oualid, abile a trovare il gol di testa da calcio d'angolo.

Il Gambettola inizia subito forte il secondo tempo con il tiro di Capellini al 50' che finisce fuori. Al 55' il tris firmato Esposito, che in diagonale su suggerimento di Capellini lanciato in contropiede si aggiunge alla lunga lista dei marcatori. Pericoloso al 60' il Verucchio da corner, ma Renzetti si fa trovare pronto e devia in angolo. Al 75' poker: Luth trasforma una punizione dal limite dell'area in gol. Minuto 88: Blasetti serve Bernacci, che in scivolata trova la quinta rete. L'"Airone della Vigne" due minuti più tardi trova anche l'assist per il più recente ex Cesena Nicola Capellini, che dal limite dell'area chiude la partita 6-0. Il classe '91 ha segnato una rete in ciascuna di queste prime tre giornate di campionato, oltre al timbro nell'ultimo match di Coppa Italia contro il San Pietro in Vincoli.