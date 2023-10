Rimini ultimo in classifica, il direttore generale: "Pronti a migliorare la rosa"

Dopo la bruciante sconfitta subita nei minuti di recupero contro la Recanatese, nonostante la rimonta del doppio svantaggio concretizzata un minuto prima, il direttore generale del Rimini Giuseppe Geria si è presentato ai microfoni nel post partita. "In questo momento rappresento la voce della società, della presidente e di tutti i soci - esordisce Geria -. Siamo davvero dispiaciuti per l'epilogo di oggi, siamo qui non a giustificarci ma a voler rappresentare il pensiero della società. Noi crediamo che la squadra abbia dei buoni valori, in un momento di sfiducia la partita ha avuto un epilogo non felice per noi, ma abbiamo visto una squadra che ha lottato e creato tante occasioni, la fiducia nei giocatori rimane. Facciamo un plauso ai tifosi che ci sostengono e immaginiamo ci sosterranno fino all'ultimo minuto di questo campionato. Noi siamo dispiaciuti per la partita di domenica scorsa (il derby perso 5-2 a Cesena, ndr) e per questa esclusivamente per l'epilogo, ma l'impegno da parte dei ragazzi c'è stato".

Una situazione di classifica davvero difficile quella del Rimini, che dopo l'ultimo ko è scivolato all'ultima posizione, con 4 punti come il Sestri Levante che ha però una migliore differenza reti. "Noi facciamo anche ammenda per le nostre scelte, ci prendiamo tutte le responsabilità - dichiara il direttore generale biancorosso -, siamo qui a metterci la faccia per prenderci le nostre responsabilità. Evidentemente qualcosa non sta funzionando dal punto di vista del risultato, però non ce la sentiamo di dare addosso ai giocatori, ce la prendiamo noi la responsabilità per le scelte operate, noi siamo qui per riprendere questa squadra e portarla in una zona differente di classifica. Prenderemo tutti i provvedimenti per migliorare questa rosa, evidentemente ci vuole qualche supporto in più se questa è la classifica di oggi". Inevitabile infine un passaggio sulla situazione dell'allenatore della squadra Gabriel Raimondi: "Avremo modo di parlare tra di noi e capire cosa fare" assicura Geria.