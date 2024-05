Una convocazione inaspettata: giovane junior dello United chiamato a sorpresa nella Nazionale di Cuba

Dalla divisa della United Riccione al sogno di entrare a far parte della nazionale di calcio di Cuba. E’ la storia del riccionese Alessandro Pasos, 19 anni, che durante gli scorsi giorni ha ricevuto una inaspettata convocazione. A raccontare la convocazione è direttamente la sua società, lo United Riccione: una chiamata incredibile per il giovane dello United Riccione Alessandro Pasos, il giocatore che milita nella formazione Juniores è infatti stato convocato dalla Nazionale cubana per uno stage. Una convocazione che fa sognare il club biancoazzurro: il commissario tecnico della Federcalcio di Cuba ha convocato il calciatore, grazie alla doppia cittadinanza italiana e cubana.

Alessandro, attualmente è in forza alla Juniores del Riccione. Il suo percorso sportivo lo ha portato allo United Riccione dopo aver vestito le maglie dei settori giovanili di Asar e Rimini. La sua carriera comincia a 5 anni, nei Pulcini alla Perla verde. Seguito da allenatori bravi come Salvatore Micale, Daniele Daini e Carnevali, per citare alcuni esempi. Il ragazzo può entrare nella selezione cubana grazie alla doppia cittadinanza: la mamma, infatti, è proprio originaria di Cuba.

Giovane moto educato, serio nel campo e nello spogliatoio, è stato osservato dai dirigenti della Afc Associazione Futbol di Cuba, dirigenti che hanno tenuto il corso alla Figc di Coverciano e hanno chiesto alla società United Riccione la possibilità di fare una pre selezione per la nazionale di Calcio Cubana. Attualmente Alessandro si trova in ritiro a Cuba in attesa di capire quale sarà il suo percorso: se sarà aggregato alla Cuba Under 20 per un torneo internazionale o se ci possono essere possibilità per lavorare con la nazionale maggiore.