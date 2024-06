Serie C, Rimini ancora nel girone B: c'è il Milan Futuro di Camarda, ma anche due retrocesse dalla B

Resta nel girone B di Serie C il Rimini, con tante novità tra le 19 formazioni che dovrà affrontare la prossima stagione. La più interessante è sicuramente la neonata Milan Under 23, la seconda squadra rossonera ufficialmente denominata Milan Futuro, in cui giocherà Francesco Camarda, che debuttando in prima squadra lo scorso novembre è diventato il più giovane esordiente della storia della serie A ad appena 15 anni e 8 mesi. Le altre 'new entry' sono Campobasso, Carpi, Legnago Salus, Pianese, Ascoli e Ternana. Completano il girone B le già note Arezzo, Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro.

La stagione 2024/2025 del Rimini inizierà con visite mediche e test funzionali che i calciatori biancorossi saranno chiamati a svolgere dal 5 al 12 luglio nella struttura ospedaliera Sol et Salus grazie ai macchinari del centro Move Different. Il ritrovo e la prima seduta di allenamento guidata da mister Buscè sono programmati per sabato 13 luglio allo stadio Romeo Neri. Nei giorni successivi doppie sedute fino al 16 luglio, giorno della partenza per il ritiro estivo. La squadra sarà ospite dell’hotel “Il Daino” di Frontone (PU) fino al 27 luglio. Dal 28 luglio al 3 agosto alloggerà invece all’hotel “Anna” di Carpegna (PU) per la seconda parte del ritiro, prima di fare rientro a Rimini.